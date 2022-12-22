Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили в ДНР вертолет ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие 1-й Славянской бригады ВС РФ сбили украинский вертолет в небе над населенным пунктом Первомайское в ДНР, сообщает РИА Новости. В Сети было опубликовано видео с моментом подрыва летательного аппарата. На кадрах видно, как два вертолета ВСУ пытаются уйти с места боя, однако снаряд российского ПЗРК попадает в один из них, после чего тот падает.

21 декабря представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что ВКС РФ в ДНР сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Красногоровка, а также вертолет Ми-8 в районе Бахмута. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР, а также перехватили два снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР.

20 декабря он рассказывал, что истребительная авиация ВСК России в ДНР сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.

15 декабря Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над населенным пунктом Яблоневка в ДНР. Также, по его словам, был сбит вертолет ВСУ Ми-8 вблизи населенного пункта Николаевка в ДНР.