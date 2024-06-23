Бойцовские собаки разорвали терьера и покалечили его хозяйку в Подмосковье Две бойцовские собаки без намордников напали на женщину с терьером в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две бойцовские собаки накинулись на женщину, которая выгуливала йоркширского терьера в Котельниках, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жители рассказали, что хозяйка больших собак всегда выгуливает их без намордников и ведет себя агрессивно по отношению к другим жителям.

Бойцовские собаки без намордников растерзали йоркширского терьера, покусали хозяйку маленького пса. Хозяйка больших собак всегда выгуливает их без намордников, агрессивно себя ведет по отношению к хозяевам мелких пород. На замечания одевать намордники на собак не реагирует. Опасаемся за детей, — поделились местные.

Уточняется, что ЧП произошло у дома в микрорайоне Южный. На место уже прибыли полиция и Росгвардия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели в Татарстане после нападения собаки на девочку. Хозяев животного разыскивают правоохранители.

В Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У ребенка разорвано бедро и предплечье. Уточняется, что ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой без привязи и без намордника.