Бойцовая собака покусала детей в Калуге «Подъем»: девочка и мальчик пострадали при нападении бойцовой собаки в Калуге

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В Калуге двое детей пострадали в результате нападения бойцовой собаки, сообщает Telegram-канал «Подъем». По словам местных жителей, животное было на «самовыгуле». После инцидента хозяин поймал собаку и увел домой.

По сведениям канала, сначала собака атаковала девочку на улице Минской. Ребенка спас оказавшийся по близости водитель такси, который отогнал агрессивное животное. После этого нападению подвергся 10-летний мальчик. У девочки, по словам ее мамы, прокушена нога в двух местах и рука в районе локтя, а мальчик пострадал еще сильнее.

Пресс-служба региональной прокуратуры подтвердила произошедшее и сообщила, что пострадавшим детям была оказана медпомощь, госпитализация им не потребовалась. В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске собака, находившаяся на самовыгуле, напала на 14-летнюю школьницу. Животное отогнали местные жители, но оно успело разодрать девочке руку. По их словам, они неоднократно видели эту собаку, гуляющую без хозяина.