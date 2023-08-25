Бойцовая собака напала на ребенка на Кубани Бойцовая собака покусала 12-летнюю девочку в Новороссийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске бойцовая собака напала на 12-летнюю девочку, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По словам мамы девочки, у той разодрана голова, бок и прокушено ухо. Ребенок принимает сильные обезболивающие и успокоительные лекарства.

Женщина пояснила, что ее дочь вместе с другими детьми сидела на берегу озера и ела сосиски. В это время к ним подбежал стаффордширский терьер. Все дети, кроме девочки, успели забраться на дерево, а собака напала на нее. Мальчик из компании бросил в собаку бутылку и, когда пес отвлекся, пострадавшая девочка также смогла залезть на дерево.

Спустя некоторое время появился хозяин собаки и забрал ее. По словам детей, наблюдавшие за происходящим взрослы не сделали попытки помочь им и даже не вызвали скорую помощь. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Тюмени агрессивная бойцовая собака набросилась на маленькую девочку в подъезде жилого дома. Мать пострадавшей рассказала NEWS.ru, что ее дочь сильно перепугалась, а на ее теле остались следы от укусов. По словам женщины, ранее пес нападал и на нее саму, однако дело «замялось».