Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номеров

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил в Telegram-канале глава администрации района Олег Коваленко. По его словам, в гостинице не нашлось помещения для трех мужчин.

В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена, — отметил Коваленко.

Глава администрации района добавил, что номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что военнослужащие подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

Ранее сообщалось, что отель в Ростовской области отказался заселять российских военнослужащих, которые возвращались после отпуска в зону специальной военной операции. Администратор гостиницы заявил, что они не обслуживают военных, и отказался пускать бойцов, в результате чего мужчинам пришлось посреди ночи искать новое место и ехать в Каменск. Хозяйка заведения попыталась объяснить случившееся плохим поведением солдат: бойцы часто шумят, мусорят и вообще отпугивают других посетителей гостиницы.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесников заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам СВО, могут грозить серьезные последствия. По словам парламентария, за такое поведение необходимо вводить жесткие санкции.