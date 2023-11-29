Бойцам СВО предложили пройти бесплатное протезирование зубов В Новосибирской области бойцам СВО предложили бесплатное протезирование зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцам специальной военной операции (СВО) из Новосибирской области предложили пройти бесплатное протезирование зубов, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Она подчеркнула, что планируется оказать услугу более 300 участникам боевых действий, пишет «МК в Новосибирске».

Как уточняет издание, бесплатно вставить зубы бойцы могут по реабилитационному сертификату. Протезирование, в том числе и эстетическое, проводят в городской стоматологической поликлинике. Весь процесс может занимать около полугода.

Шалыгина отметила, что восемь участников СВО уже завершили лечение, а более 70 бойцов проходят процедуру. Также участники боевых действий могут посетить стоматолога и вылечить кариес по отпускному билету в любой поликлинике Новосибирской области.

Рабочая группа по специальной военной операции ранее внесла в Госдуму поправки, которые предоставят участникам СВО и их детям преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Руководитель группы Андрей Турчак подчеркнул, что их будут принимать на обучение в первоочередном порядке. Для них будет действовать приоритет при прочих равных условиях, например при одинаковом количестве баллов с другими абитуриентами.