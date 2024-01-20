Бойцам ремонтного-эвакуационного подразделения вручили награды в зоне СВО

Фото: МО РФ

Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск «Центр» наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что командование наградило отличившихся военнослужащих за мужество и выполнение специальных задач медалями Жукова, «Участнику специальной военной операции», а также знаками отличия.

Торжественная церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, — подчеркнули в министерстве.

Ранее боевые государственные награды получили танкисты группировки войск «Запад». Военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении. Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и Суворова вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона. После церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации.

До этого журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, как российский боец во время своего награждения президентом России попросил Владимира Путина о награде также и для своего командира. Как отмечается, глава государства остался приятно удивлен таким поступком. Такое могло произойти только в российской армии, подчеркнул глава государства.