Бойца «Вагнера» до смерти забили камнями на Кубани 93.RU: На Кубани до смерти забили камнями мужчину, служившего в ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае двоих мужчин забили до смерти камнями, один из погибших служил в ЧВК «Вагнер», сообщает сайт 93.ru. еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Убийство было совершено 5 августа в селе Дедеркой Туапсинского района. По данным ресурса мужчины погибли в драке с четырьмя местными жителями. Причина произошедшего между ними конфликта неизвестна.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. Причастные к преступлению, возраст которых составляет от 19 до 36 лет, задержаны, им предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу. В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал об убийстве бойца ЧВК «Вагнер» в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий на Украине. По данным канала, он был застрелен своим приятелем в результате ссоры. Тот впоследствии сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.