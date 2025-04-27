Бойца СВО не впустили в кафе из-за внешнего вида В Ульяновске бойца СВО не пустили в кафе из-за дресс-кода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ульяновске вернувшийся с СВО боец не смог попасть в кафе «Кавказская пленница» из-за требований дресс-кода, сообщает Telegram-канал «Треш Ульяновск». Администратор и охрана заведения отказались впустить мужчину в военной форме, сославшись на распоряжение руководства.

От камеры администратор спряталась за стойку, начальству звонить отказались, — рассказал очевидец происшествия.

Уточняется, что военный приехал в Ульяновск на несколько дней по вопросам гуманитарной помощи. По данным источника, владелец кафе ввел негласное правило не обслуживать людей в военной форме, особенно участников СВО. Персоналу было предписано брать ответственность на себя, а в случае нарушения правил — увольнение.

Ранее участник СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт столкнулся с отказом в обслуживании в караоке-баре Люберец из-за военной формы с наградами. Администрация заведения назвала его атрибутику «запрещенной в ЕС символикой». Теперь Берляков надеется на реакцию правоохранительных органов.

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