Бойца «Азова» приговорили к 27 годам тюрьмы Суд в ДНР приговорил бойца «Азова» к 27 годам тюрьмы за расстрел мирных жителей

Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении бойца украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексея Короля. По данным РИА Новости, его осудили на 27 лет по обвинению в расстреле мирных жителей Мариуполя. Жертвами пулеметчика взвода огневой поддержки стали два человека.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего <...> Алексея Короля. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Короля к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заявили в прокуратуре.

Следствием было установлено, что в марте 2022 года Король расстрелял гражданский автомобиль по приказу командира. Машина двигалась в сторону Олимпийской улицы. В результате обстрела погибли двое мужчин, находившиеся в транспортном средстве. Пулеметчика признали виновным по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что солдаты «Азова» блокировали отход бойцов теробороны Украины с помощью заградотрядов. Кроме того, они не дают отходить мобилизованным. Такие отряды «азовцы» называют «мотивационными отрядами».