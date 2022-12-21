Бойца «Азова» обвинили в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Международный общественный трибунал по Украине обвинил бойца батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ивана Бочкарева с позывным «Ведьмак» в расстреле мирных жителей в Мариуполе, сообщает РИА Новости. По данным агентства, Бочкарев охранял военную технику возле школы № 42 и в ходе дежурства по приказу командира расстрелял проходящего мимо склада мужчину, которого заподозрили в съемке объекта на мобильный телефон.

Командир роты группы разведки специального назначения отобрал у задержанного телефон и приказал Ведьмаку расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь, — говорится в материале.

По данным агентства, от рук «Ведьмака» по той же причине погибли еще три мирных жителя. Одного из них, как передает РИА Новости, Бочкарев ликвидировал, потому что «человек находился поблизости».

20 декабря стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запретил выделение средств для батальона «Азов». В 2015 году Конгресс США принял поправку, запрещающую финансировать «Азов», в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.

В документе также говорится, что на бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится $13,37 млрд долларов, еще $2,4 млрд — для украинских беженцев.