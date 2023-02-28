С августа 2022 года между ВС РФ и ВСУ идут ожесточенные бои за Артёмовск (Бахмут). Небольшой город в Донбассе, где до обострения конфликта проживало около 70 тысяч человек, имеет важное стратегическое значение. Там нет значительных производств и водных путей, но это крупный транспортный узел региона, который позволяет ВСУ снабжать украинские части в Донецком направлении. По оценкам наблюдателей, после получения контроля над Артёмовском, находящемся в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, у российской армии появится преимущество. Так она откроет себе дорогу на Славянск и Краматорск. С потерей Артёмовска ВСУ не смогут контратаковать на Лисичанском направлении и на Сватово, российская же армия, напротив, получит новый плацдарм для наступления. Последние новости о продвижении ВС РФ — в материале NEWS.ru.
Активное наступление ВС РФ вели до 21 августа, после чего бои приобрели скорее позиционный характер. Российская армия сосредоточилась на окружении Артёмовска и создании котла, добиваясь контроля близлежащих населённых пунктов. Тем не менее уличные столкновения, начавшиеся с Нового года, в самом Артёмовске не утихают, сопровождаясь взаимными ударами артиллерии. В середине января силами ВС РФ и ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль находящийся в девяти километрах от Артёмовска Соледар, а затем Клещеевку. Боестолкновения носят ожесточенный характер, украинские журналисты уже прозвали происходящее «бахмутской мясорубкой».
28 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал об обнаружении танков Leopard, поставляемых Киеву западными странами, в районе Артемовска. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника ВСУ. В этот же день Telegram-канал Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского сообщил, что в Артёмовске остаётся для украинских войск крайне напряжённой. По его словам, Вооруженные силы России пытаются окружить город и стараются прорвать украинскую оборону. Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр в пригороде Артемовска военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО. Украинское командование также направляет в населенный пункт вооружение и технику.
27 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил. По его словам, руководство в Киеве продолжает перебрасывать резервы на Артемовское направление.
25 февраля украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ситуация в городе находится на грани экологической катастрофы, так как в воду начали проникать канализационные отходы, что грозит попаданием ядовитых веществ в грунтовые воды. В тот же день западные и украинские чиновники признали, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, придется оставить Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщило издание Times. По его данным, на такой шаг они пойдут, чтобы избежать проблем с окружением. При этом украинские военные не стали отрицать, что выход подразделений из города может им дорого обойтись. Кроме потери позиций это обернется тем, что российские подразделения перегруппируются и подтянут ресурсы для наступления.