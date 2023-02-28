Бои за Артёмовск: последние новости о боевых действиях на Украине Как меняется ситуация в районе Артёмовска — в материале NEWS.ru

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С августа 2022 года между ВС РФ и ВСУ идут ожесточенные бои за Артёмовск (Бахмут). Небольшой город в Донбассе, где до обострения конфликта проживало около 70 тысяч человек, имеет важное стратегическое значение. Там нет значительных производств и водных путей, но это крупный транспортный узел региона, который позволяет ВСУ снабжать украинские части в Донецком направлении. По оценкам наблюдателей, после получения контроля над Артёмовском, находящемся в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, у российской армии появится преимущество. Так она откроет себе дорогу на Славянск и Краматорск. С потерей Артёмовска ВСУ не смогут контратаковать на Лисичанском направлении и на Сватово, российская же армия, напротив, получит новый плацдарм для наступления. Последние новости о продвижении ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Активное наступление ВС РФ вели до 21 августа, после чего бои приобрели скорее позиционный характер. Российская армия сосредоточилась на окружении Артёмовска и создании котла, добиваясь контроля близлежащих населённых пунктов. Тем не менее уличные столкновения, начавшиеся с Нового года, в самом Артёмовске не утихают, сопровождаясь взаимными ударами артиллерии. В середине января силами ВС РФ и ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль находящийся в девяти километрах от Артёмовска Соледар, а затем Клещеевку. Боестолкновения носят ожесточенный характер, украинские журналисты уже прозвали происходящее «бахмутской мясорубкой».

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов «Гиацинт»

28 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал об обнаружении танков Leopard, поставляемых Киеву западными странами, в районе Артемовска. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника ВСУ. В этот же день Telegram-канал Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского сообщил, что в Артёмовске остаётся для украинских войск крайне напряжённой. По его словам, Вооруженные силы России пытаются окружить город и стараются прорвать украинскую оборону. Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр в пригороде Артемовска военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО. Украинское командование также направляет в населенный пункт вооружение и технику.

27 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил​​​, что практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил. По его словам, руководство в Киеве продолжает перебрасывать резервы на Артемовское направление.

25 февраля украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ситуация в городе находится на грани экологической катастрофы, так как в воду начали проникать канализационные отходы, что грозит попаданием ядовитых веществ в грунтовые воды. В тот же день западные и украинские чиновники признали, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, придется оставить Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщило издание Times. По его данным, на такой шаг они пойдут, чтобы избежать проблем с окружением. При этом украинские военные не стали отрицать, что выход подразделений из города может им дорого обойтись. Кроме потери позиций это обернется тем, что российские подразделения перегруппируются и подтянут ресурсы для наступления.