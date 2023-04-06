Богомаз: ВСУ обстреляли поселок в Брянской области из минометов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По приведенной чиновником информации, в результате обстрела никто не пострадал. При этом от ударов были частично повреждены несколько машин и дома.

Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля, — отметил Богомаз.

Губернатор добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, осколками снарядов были повреждены три частных домовладения и три автомобиля.

До этого украинские войска обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе. Гладков сообщал, что повреждения получили четыре частных дома, в которых взрывной волной выбило окна, были посечены фасады и заборы, обошлось без пострадавших.