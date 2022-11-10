Богомаз: в Брянской области подорвали опору ЛЭП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Климовском районе Брянской области пропал свет из-за подрыва опоры ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Согласно его обещаниям, в ближайшее время энергоснабжение будет переведено на резервный источник питания. На месте аварии работают оперативные службы.

В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей, — написал Богомаз.

Ранее в Брянской области неизвестные сбросили с коптера взрывное устройство на позиции УФСБ. По данным СМИ, эти позиции были ложные, поэтому планы преступников провалились. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Неустановленное взрывное устройство могло быть гранатой ВОГ-17. По факту проводится проверка.

До этого в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский 7 ноября нашли мину «Лепесток». Как сообщили журналистам РБК в пресс-службе МЖД, на место обнаружения прибыли правоохранительные органы, на движении поездов ситуация не отразилась, повреждения инфраструктуры нет.