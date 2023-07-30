Богомаз сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Климовского района. По его словам, в результате атаки пострадали две женщины. Минобороны соответствующую информацию не комментировало.

ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

В результате атаки фиксируются разрушения, добавил он. На место прилета снарядов прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Также глава региона сообщил об одном пострадавшем мужчине. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил он.

Ранее Богомаз также сообщил, что украинские войска открыли огонь по селу Зерново в Суземском районе Брянской области. По словам губернатора, при обстреле ВСУ было повреждено одно домовладение. При этом никто из жителей населенного пункта не пострадал.

Вместе с этим глава региона заявил об обстреле Полевых Новоселок под Брянском. Помимо повреждения жилого дома, действия украинских войск привели к нарушению электроснабжения в поселке, уточнил он. В результате без света остались как жители Полевых Новоселков, так и села Павловичи.