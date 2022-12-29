Богомаз сообщил о сбитии беспилотников в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Клинцовским районом Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА, — написал Богомаз.

Как утверждает Telegram-канала Mash, ВСУ также нанесли удар по Клинцам из РСЗО HIMARS. В публикации говорится, что два снаряда приземлились в промзоне. Авторы также утверждают, что в Унече Брянской области обломки сбитого беспилотника упали на автомобиль. Они добавляют, что в результате произошедшего есть раненый. Минобороны России и местные власти пока это не комментируют.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его данным, пострадавших нет, однако один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили сотрудники оперативных служб.