Богомаз: среди погибших на полигоне под Белгородом нет жителей Брянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди погибших в результате стрельбы на военном в полигоне под Белгородом нет мобилизованных из Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, военный комиссар региона постоянно находится на связи с каждым из призывников, и информация о смерти брянцев ему не поступала.

Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами, — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела.

Накануне на военном полигоне в Белгородской области двое мужчин устроили стрельбу по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате, по официальным данным, погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие были уничтожены ответным огнем. В Минобороны назвали произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.