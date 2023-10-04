Богомаз рассказал о последствиях утреннего украинского обстрела Богомаз: при атаке ВСУ в Погарском районе были повреждены 10 домов

Фото: МО Украины

В результате утренней атаки Вооруженных сил Украины были повреждены 10 домов в Погарском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Кроме того, разрушения есть в Севском и Климовском районах.

В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется, — написал Богомаз.

Он добавила, что в Климовском районе в результате обстрела оказалось повреждено несколько домовладений. Кроме того, по словам Богомаза, специалисты зафиксировали обрыв ЛЭП.

Ранее глава региона также сообщил, что свыше 50 жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения в результате обстрела поселка Климово.

Об обстреле четырех поселков кассетными снарядами в Брянской области сообщалось ранее. Прилеты боеприпасов зафиксированы в Севском, Погарском, Климовском и Трубчевском районах. Богомаз уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Также сообщалось, что утром в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа. По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.