Богомаз опроверг сообщения о гибели ребенка при обстреле Брянской области

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Информация о гибели ребенка при обстреле поселка Климово в Брянской области не подтвердилась, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По уточненным данным, в результате атаки ВСУ травмы, несовместимые с жизнью, получили мужчина и женщина.

По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь, — сообщил Богомаз.

Семьям пострадавших и погибших будет оказана вся необходимая помощь, добавил он. На месте обстрела продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово из реактивной системы залпового огня. По его словам, повреждения получили здание школы, несколько административных построек и жилые дома. Также в результате атаки было нарушено энергоснабжение населённого пункта.

Под обстрел ВСУ также попало село Троицкое в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, зафиксировано два прилета. В результате атаки никто не пострадал, жилые дома и хозяйственные постройки не повреждены.