Богомаз: над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа

Фото: Правительство Брянской области

Александр Богомаз

Над Брянском сбили три беспилотных летающих аппарата самолетного типа, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, — заявил Богомаз.

Ранее жители Брянска сообщили о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах: Володарка и Советский. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района. Громкий хлопок зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения.

Министерство обороны подтвердило, что в ночь на 30 августа пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата. Еще один дрон уничтожили над территорией Орловской области

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.