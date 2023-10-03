Богомаз: беспилотник ВСУ сбит над Трубчевским районом Брянской области

Фото: bryanskobl.ru

Александр Богомаз

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская система ПВО над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — отмечается в его сообщении.

При этом Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позже Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что произошло это 2 октября примерно в 23:30 мск.

Александр Богомаз ранее сообщал, что 1 октября ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По его словам, в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. Минобороны РФ не комментировало данную информацию. ВСУ ударили из танков по АПП не менее 20 раз. На пропускном пункте есть повреждения. Никакой военной инфраструктуры вблизи этого пункта пропуска нет, целью ВСУ стал обычный гражданский объект.