«Бог поругаем не бывает»: активистов возмутили «иконы» из хоррор-игры «Русская община» написала заявление из-за стенда на фестивале «Старкон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители «Русской общины» написали заявление в полицию из-за стенда, который напоминает иконы, на фестивале фантастики, кино и науки «Старкон» в Петербурге. Прибывшие полицейские изъяли портреты из видеоигры в жанре хоррор Resident Evil Village. Активисты в Telegram-канале отметили, что «пресекли поругание веры» в Страстную субботу.

Дело не в оскорблении чувств верующих, Бог поругаем не бывает. Дело в том, что такого рода экспозиции находятся в публичном месте, где очень много людей, и со временем это станет нормой в обществе. 100 раз человека свиньей назови — он захрюкает. То же самое и здесь, — объяснили в «Русской общине».

Стенд однозначно несет деструктивный характер для общества, уверены в ней. Тех, кто вступился за фанатов игры, в группе забанили.

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