Боевую работу авиации на Донецком направлении сняли на видео

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео уничтожения целей Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В атаках была задействована армейская и фронтовая авиации военнослужащих РФ, передает RT со ссылкой на военкора Александра Симонова.

По данным канала, противник пытается исправить ситуацию, но безуспешно. Инициатива на этом участке фронта остается за подразделениями ВС России.

Ранее российский боец с позывным Гавз рассказал, как они с подчиненными вшестером отбили четыре атаки солдат Вооруженных сил Украины на Угледарском направлении. Целью бойцов являлось недопущение прорыва противника.

Минобороны России ранее показало атаку экипажей российских вертолетов Ми-28Н на опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении. Ударная группа «Ночных охотников» обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте, отметили в оборонном ведомстве.