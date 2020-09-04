«Боевой резерв» создадут в Приморье к приходу супертайфуна 7-8 сентября

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Резервы спасателей должны быть созданы в каждом регионе Приморского края, который, по прогнозам, затронет новый супертайфун «Хайшен». Такое поручение дал Губернатор края Олег Кожемяко.

Основной задачей на данный момент губернатор назвал налаживание электроснабжения — после прошедшего по краю тайфуна без света остаются около 18 тысяч человек. Также необходимо восстановить поврежденные кровли 146 домов, подчеркнул Кожемяко.

Сейчас нужно убрать разрушения, особенно те, которые могут угрожать людям, накрыть пленкой аварийные крыши. Надо больше задействовать людей для ликвидации последствий, к сожалению, мы видим, что не везде они устраняются быстро, — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что стихия ударит по тем же районам, что и в прошлый раз, при этом ожидается такой же ураганный ветер, но ещё и с дождём.

Нужно уже сейчас начать подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов, — обозначил задачу губернатор.

В каждом муниципалитете должна быть сформирована группировка от 6 до 25 спасателей, готовых в любой момент приступить к работе: в Шкотовском районе — минимум 25 человек, в Хасанском и Партизанском районах — по 20 человек. На данный момент наиболее тяжёлая ситуация с электроснабжением сохраняется в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, там работает 18 аварийных бригад. Планируется, что к вечеру 5 сентября электричество удастся вернуть большинству потребителей.

Тайфун «Майсак» 4 сентября нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов региона. Без света остались более 150 тысяч человек. Стихия унесла жизни троих людей: одного мужчину придавило упавшим деревом, два человека погибли, когда плавучий кран выбросило на отмель, писал NEWS.ru ранее.