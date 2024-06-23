Боевиков заблокировали в здании в Дербенте и готовят штурм

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Силовики заблокировали боевиков в одном из зданий Дербента и готовятся к штурму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. В городе введен режим контртеррористической операции после нападения на православный храм и синагогу.

В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана «Хаял». Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков, — рассказал собеседник журналистам.

Центральная часть города обесточена, идут боестолкновения, передает корреспондент ТАСС. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на улицах военная техника.

Всего в Дагестане в результате вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников полиции, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения.

Перестрелка в Махачкале продолжается, заявил NEWS.ru местный житель. По его словам, звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, там также стоят сотрудники правоохранительных органов. Горожане тем временем сидят в своих квартирах и не выходят из них.