Участники атаки на «Крокус» на большой скорости ехали в сторону Украины После нападения на «Крокус» террористы ехали к границе со скоростью 140 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» участники нападения ехали в сторону Украины со скоростью свыше 140 км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографии дорожной камеры. Они превысили скорость на 51 км/ч.

Белый Renault попал на фото примерно в Наро-Фоминском районе Московской области в 70 километрах от Москвы. Его сфотографировала камера на трассе М-3 «Украина» в районе деревни Башкино. Федеральная автодорога идет от столицы к госгранице с Украиной через Калугу и Брянск. В момент съемки (в 21:08 мск 22 марта) скорость автомобиля достигла 141 км/ч при разрешенных для легковых авто 90 км/ч.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошла террористическая атака на «Крокус Сити Холл». Террористы прибыли к зданию в 19:58 и покинули место происшествия в 20:11. Нападавшие стреляли по посетителям зала и устроили поджог. По данным СК, погибли 139 человек.

Спасатели еще разбирают завалы на месте трагедии. По данным Telegram-канала Baza, там могут находиться останки десятков человек. По его данным, из-за высокой температуры пожара их будет тяжело опознать. В канале добавили, что точное количество оставшихся под завалами людей в настоящее время неизвестно.