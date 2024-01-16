Боевик «Азова» проведет остаток жизни в колонии за расстрел мариупольцев Пулеметчик «Азова» получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

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Боевика украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергея Михайленко приговорили в ДНР к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины Сергея Михайленко. <...> Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года Михайленко вместе со своим сослуживцем расстреляли в Мариуполе гражданский автомобиль, в котором ехала семья с детьми. При этом боевики не приняли во внимание наклеенные на машину белые ленты, означающие присутствие в ней несовершеннолетних. В результате погибли мужчина, женщина и один ребенок. Еще двое детей и их бабушка смогли спастись.

Суд признал боевика виновным в покушении на убийство и убийстве двух и более лиц, а также малолетних по мотивам политической, идеологической ненависти. Кроме того, Михайленко был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением.

В ноябре прошлого года за аналогичное преступление был осужден в Донецке пулеметчик «Азова» Артур Ниверчук. Он расстрелял семью из пяти человек в автомобиле, а после этого убил ее двух мирных жителей, которые прятались от обстрелов в одном из домов Мариуполя. Боевик также получил пожизненный срок.