Боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство раненого военного ВС ДНР осудил пожизненно «азовца» за убийство в Мариуполе раненого военного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевик украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Николай Кущи приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к пожизненному заключению за убийство раненого военнослужащего Народной милиции ДНР, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в апреле прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, боевик в ходе патрулирования подконтрольной ВСУ части Мариуполя ранил военнослужащего Народной милиции, отобрал у него оружие, а затем добил выстрелом в голову. Суд признал «азовца» виновным в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, также в применении запрещенных методов ведения войны.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Стамбул объявил о возвращении на Украину командиров «Азова», которые сдались во время осады металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По условиям обмена пленными, они должны были оставаться в Турции до окончания конфликта на Украине. Командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в скором времени боевики могут вернуться на фронт.

Военкор Александр Коц считает, что объявление о возвращении на фронт командиров полка «Азов» доставит им одни неприятности. По его словам, в случае повторного попадания в плен никакого снисхождения им не будет.