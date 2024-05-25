Боевая граната нарушила покой двух саратовцев «112»: житель Саратова погиб при взрыве гранаты в квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Боевая граната взорвалась в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в Саратове, где отдыхали двое мужчин, сообщает Telegram-канал «112». В результате взрыва один из них скончался, второй получил травмы, его госпитализировали.

Трагедия произошла в доме на Соколовогорской улице. В результате взрыва в квартире выбило стекла. В настоящее время следователи выясняют, откуда в ней появилась граната. Из двухэтажного дома вывели 12 жильцов.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский. Открывший огонь по правоохранителям забаррикадировался в одной из квартир дома на Народной улице. Через некоторое время в здание вошли бойцы СОБРа. По информации СМИ, стрелок является уроженцем Чечни, он был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

До этого в Новосибирске местный житель вооружился гранатой и пистолетом и отправился на разборки с новым возлюбленным своей бывшей девушки. От стрельбы из оружия на улице 9-й Гвардейской Дивизии проснулись местные жители. При этом пострадавший в полицию обращаться не стал. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.