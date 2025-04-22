Боеприпас упал на частный дом в Киржачском районе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ «Вязьма» в Киржачском районе Владимирской области, сообщил ТАСС председатель товарищества Александр Мельников. По его словам, детонации не произошло, пострадавших нет.

В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было, — сказал собеседник агентства.

Ранее жительница Киржача сообщила NEWS.ru, что власти города открыли эвакуационный пункт на базе местной школы. Она отметила, что выехала из города своими силами, разместившись в деревне в 20 километрах от населенного пункта.

Собеседница NEWS.ru подтвердила, что причиной взрывов в Киржаче стало ЧП на территории местной военной части. По ее словам, во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов.

До этого в Минобороны РФ сообщил, что взрывы в Киржачском районе Владимирской области произошли на территории местной военной части. Там отметили, что их причиной послужила детонация боеприпасов.

По информации Telegram-канала Baza, в районе организована эвакуация семи поселков, среди них — Барсово, Мирный, СНТ «Звездный», Дубки, Першино, а также деревни Храпки и Грибаново. Районная администрация приводит другие данные, согласно которым эвакуируют только жителей н. п. Барсово и Мирный.