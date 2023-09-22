Boeing выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Перми

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Перми, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По предварительной информации, никто не пострадал, была проведена эвакуация пассажиров. Отмечается, что при посадке пилот не смог затормозить.

По данным канала, лайнер летел из турецкого города Анталья, на борту было 174 пассажира.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что военный самолет ИЛ-76М-90 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. По данным канала, на борту отказала одна из навигационных систем. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. По данным канала, воздушное судно вылетело из аэропорта в Ростове-на-Дону. При посадке в Екатеринбурге самолет ожидала спасательная команда, он был отбуксирован для проверки механиками. Кроме того, на борту не было опасных грузов.

До этого Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы.