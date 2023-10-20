Boeing 737 вынужденно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за некорректной работы одного из двигателей, сообщает в Telegram Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, посадка с одним работающим двигателем прошла в штатном режиме.

По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (юридическое наименование S7) ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина, — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на борту было 165 пассажиров. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, в пункт назначения их доставит резервный самолет авиакомпании S7. Также в прокуратуре сообщили о начале проверки исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший в Москву из Антальи, экстренно посадили в Вильнюсе. Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья у пассажирки рейса, у нее выявили признаки инсульта. После посадки ее доставили в больницу, а самолет отправился в Москву и прибыл в аэропорт Шереметьево с задержкой на два часа.