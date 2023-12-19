Боец ВС России спасал раненого сослуживца под огнем дронов и попал на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, как военнослужащий ВС России, несмотря на ранение, пытается эвакуировать на своей спине сослуживца. По данным канала, боец, двигаясь ползком, погружает на свое тело сослуживца и стремится покинуть поле боя, над которым летают украинские дроны со взрывчаткой, судьба бойцов неизвестна, уточняет канал. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Ранее водитель автомобиля с ранеными солдатами смог увернуться от FPV-дрона Вооруженных сил Украины с помощью футбольного приема. На кадрах видно, как водитель разгоняется, после чего резко начинает тормозить, в это время перед ним падает беспилотник. На футбольном поле подобное проделывает защитник команды, он резко останавливается, из-за чего не готовый к этому противник проскакивает вперед.

Военнослужащий Южной группировки войск ВС РФ с позывным Кортес ранее спас жизнь украинскому солдату. Боец вытащил раненого украинца, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Как утверждает Кортес, ему также пришлось заговорить на украинском языке, чтобы сохранить жизнь солдату. Предполагалось, что он мог перепутать российских военнослужащих с группой эвакуации ВСУ из-за шокового состояния.