Боец ВС РФ рассказал, как перехитрил дрон ВСУ во время эвакуации раненого Российские бойцы притворились мертвыми и перехитрили дрон ВСУ

Фото: МО Украины

Российские военнослужащие притворились мертвыми, чтобы перехитрить преследовавший их дрон противника в момент эвакуации раненого сослуживца, сообщает Минобороны РФ. Как рассказал старший лейтенант Василий Башков, эвакуация проходила под плотным огнем противника и дрон ВСУ все время висел над группой. За этот эпизод своей службы Башков награжден медалью Суворова.

Понимая, что нет смысла бежать, мы рассредоточились, положили раненого и сами легли рядом. Рядом были две ямы полутораметровой глубины — воронка от разрыва снаряда и какая-то дыра неясного происхождения. <...> Коптер думал, что мы погибли, и улетел. <...> Пользуясь случаем, мы быстренько подхватились и начали дальше передвигаться, — рассказал офицер.

В понедельник, 26 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что ВС России установили контроль над поселком Ласточкино на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. По информации ведомства, российские войска продолжают улучшать положение по переднему краю.

Перед этим бойцы костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу Вооруженных сил Украины в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска. В Минобороны РФ уточнили, что расположение противника было обнаружено разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата.