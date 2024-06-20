«Чудом проскочил»: боец ВС РФ почти неделю в одиночку отвлекал ВСУ МО: военный РФ неделю отвлекал ВСУ под Угледаром ради выполнения задачи

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Боец штурмового отряда из Забайкалья группировки войск «Восток» с позывным Мияги в одиночку несколько дней отвлекал ВСУ на брошенных позициях противника под Угледаром. Это было необходимо, чтобы сослуживцы смогли выполнить ключевую боевую задачу. Мужчина сам рассказал об этом в беседе с ТАСС.

Нашему подразделению была поставлена задача, для выполнения которой необходимо было отвлечь внимание противника. В итоге с трудом я оказался на брошенных позициях ВСУ под Угледаром и провел там почти неделю, привлекая все внимание к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу, — сказал он.

По его словам, путь к бывшим позициям ВСУ пролегал через минные поля, туда боец добирался на мотоцикле. ВСУ пытались нанести удар по военнослужащему, задействуя артиллерию, минометы и FPV-дроны.

Каким-то чудом я проскочил. Как выжил, до сих пор до конца не понимаю, — признался собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео, на котором боец Вооруженных сил России сбивает летящий в него украинский дрон. Военкор сопроводил пост призывом никогда не сдаваться. На кадрах боец стреляет в подлетающий к нему дрон из автомата. Ему хватило одного выстрела, чтобы уничтожить беспилотник и спасти свою жизнь.