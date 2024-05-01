Боец «Вагнера» убил муэдзина из-за долгов

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер», получивший свободу благодаря участию в боевых действиях на Украине, убил муэдзина (служителя при мечети) из-за долгов, сообщает «Вольск.ру». Теперь 36-летний Раиль Хайров из Ульяновской области рискует сесть пожизненно. В колонии, откуда он завербовался на СВО, мужчина отбывал за покушение на убийство, убийство и поджог. Жертвой нового преступления в Вольске стал многодетный отец Ибрахим Исяняев.

У Хайрова были долги, он придумал план, что ограбит муэдзина и рассчитается с кредиторами. Исяняев не отдал деньги. Хайров его зарезал его припасенным ножом ударом в сердце и забрал из «Газели» 300 тысяч рублей, — рассказал источник.

Подозреваемый скинул тело в реку в Ульяновской области и на автобусе поехал в ДНР записаться добровольцем. В Донецке его задержали. Мужчина находится в СИЗО, обвинение, по словам источника, скорее всего, переквалифицируют на «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».

Ранее награжденный медалью «За отвагу» 51-летний ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. Мужчина был ранее дважды судим.

До этого экс-боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы. Злоумышленник уже имел две судимости — за изнасилование и убийство. Он подписал контракт с ЧВК в 2022 году, после чего отправился в зону спецоперации.