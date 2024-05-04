Боец СВО вступился за проводницу в поезде и получил 10 ударов ножом Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу и бойца СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, сообщает Telegram-канал Baza. За потерпевшую вступился военный, возвращавшийся с СВО. В итоге предполагаемый преступник бросился на него с ножом.

Как сообщает канал, 26-летний Александр К. увидел в окно закат и захотел немедленно покинуть поезд. На просьбу отдать ключи проводница ответила отказом, и тогда дебошир попробовал отобрать их силой. На защиту женщины встал 25-летний пассажир, который в этот момент ехал с СВО домой в Красноярский край.

Злоумышленник затаил обиду, достал нож и 10 раз ударил парня, когда поезд проезжал по Пермскому краю. Сразу после нападения другие пассажиры скрутили агрессора и передали его полицейским на следующей станции. Раненого военнослужащего госпитализировали, угрозы его жизни нет. Самого нападавшего арестовали, возбуждено дело о попытке убийства.

Ранее в Татарстане суд заключил под стражу жительницу Набережных Челнов, обвиняемую в убийстве знакомой в общежитии в поселке ГЭС. Мотивом преступления послужила ревность. Приревновав возлюбленного, женщина взялась за нож и нанесла сопернице удары в область живота, груди и шеи. Гостья скончалась на месте происшествия.