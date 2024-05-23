Боец СВО рассказал о пытках сослуживцев ради одного миллиона рублей «Фонтанка»: сослуживцы ограбили бойца СВО под пытками, предложив купить БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге 33-летнего бойца СВО ограбили сослуживцы, под пытками отняв у него более одного миллиона рублей. По словам потерпевшего, с участниками инцидента он познакомился на поле боля в 2023 году.

Мужчина рассказал, что к нему в квартиру на проспекте Солидарности в середине мая приехали Андрей и Алексей. Он отметил, что сначала военные хотели уговорить его купить беспилотники, а после перепродать, забрав себе разницу. Боец СВО согласился на предложение, и вместе они поехали на юг города — там, в районе Шушар, машина неожиданно остановилась, в салон сели еще двое мужчин. Далее, по словам пострадавшего, они ударили его электрошокером и применили силу, заставив проглотить неизвестную таблетку.

Заявитель добавил, что после этого у него украли все деньги из рюкзака, где был один миллион рублей и €200, а также под давлением вынудили подписать бумагу — ее содержание он затруднился назвать. Потерпевший обратился в полицию с заявлением.

Ранее в Дмитрове Московской области гражданка Узбекистана захватила квартиру участника СВО, погибшего на фронте. Женщина поселила туда мигрантов, хотя никаких прав на имущество она не имела, утверждают представители русской общины в Telegram.