«76.Ru»: боец СВО из Ярославля остался без выплат после ранения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Издание «76.Ru» сообщает, что участник СВО из Ярославля Чингиз Гатаулин остался без выплат после ранения. Портал пишет — власти сообщили мужчине, что деньги ему не положены: он не заключал контракта с Минобороны.

Издание пишет, что 49-летний мужчина служил в добровольческом отряде «Невский», который базировался в Тамбове, был ранен. «76.Ru»сообщает, что в начале 2024 года он вернулся домой и узнал, что за ранение в зоне СВО предусмотрены выплаты, но ему отказали. Как пишет издание, сейчас цель ярославца — добиться, чтобы власти пересмотрели подход к выплатам.

Я обратился в Министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Там мне в устной форме тоже сказали: «Так как вас не направлял военкомат, вам не положены эти выплаты». А почему меня должен направлять военкомат? Я сам пошел, — сообщил мужчина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационной выплате проходящим службу по контракту военным. Военнослужащие, участвующие в спецоперации по контракту, которые получали пенсию за выслугу лет, будут получать ежемесячно дополнительную компенсацию в размере 100% пенсии.

Кроме того, компенсация положена тем, кто отправляется в служебные командировки из зоны проведения СВО для получения вооружения, техники, боеприпасов и другого имущества, а также эвакуации раненых и больных, ремонта вооружения и военной техники и по другим причинам на срок не более 10 суток.