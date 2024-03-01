Стали известны подробности штурма коксохима в Авдеевке Боец с позывным Жук: при штурме коксохима в Авдеевке ВСУ бросили оружие

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Авдеевка. Вид на Авдеевский коксохимический завод

При штурме коксохимического комбината в Авдеевке украинские военные старались как можно быстрее покинуть свои позиции, оставляя на поле боя различное вооружение и технику, рассказал боец ВС России с позывным Жук, участвовавший в операции. По его словам, весь комбинат состоял из бомбоубежищ и защитных укреплений, пишет РИА Новости.

Противник бежал быстро, очень быстро — побросал оружие, побросал вооружение, средства связи, разведки. Обнаружили много коптеров, обнаружили [ударный беспилотник] «Бабу-ягу»... Да весь этот завод — это сплошной укрепрайон. Вы же сами видите: тут бомбоубежище на бомбоубежище, тут можно обороняться очень долго. Но благодаря работе нашей авиации мы прошли это все, — сказал он.

Жук добавил, что первое здание в окрестностях завода, в которое вошла его группа, было заминировано: его группа обезвредила мины и тем самым проложила дорогу для остальных отрядов. Затем прошли еще четыре группы, весь район удалось зачистить уже на следующий день. При этом ВСУ пытались мешать продвижению с помощью дронов-камикадзе. Поэтому, по словам российского бойца, приходилось передвигаться перебежками и долго не задерживаться на одном месте.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в ухудшении ситуации на ряде направлений, в том числе на Авдеевском. На попытки удержать линию фронта тратится большой человеческий ресурс, подчеркнул он.