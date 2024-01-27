Юный боец ММА пропустил несколько ударов в голову и умер Юный боец ММА умер во время спарринга на чемпионате в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летний боец ММА умер во время спарринга на чемпионате в Кирове, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, молодой человек в ходе тренировки перед боем пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание.



Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность». Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти юного спортсмена, он умер в машине скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося.

В конце декабря стало известно, что бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни. Причины смерти спортсмена на называются. О кончине известного бойца сообщил его тренер по боксу Дерис Сантос. Впоследствии данную информацию подтвердили в пресс-службе American Top Team — команды, где тренировался Янг.

Ранее штраф в размере 400 тысяч рублей был назначен экс-президенту Амурской федерации ММА, который выступал судьей турнира, где погиб подросток. Мужчину судили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. ЧП произошло 4 июня. 17-летний подросток во время поединка нанес удар 16-летнему сопернику, после чего тот потерял сознание и в тяжелом состоянии был доставлен в Белогорскую больницу. В лечебном учреждении подросток скончался.

Видеозапись с моментом злополучного удара публиковалась в Сети. На ней видно, что соперник погибшего подростка нанес ему удар ногой по голове, не защищенной шлемом.