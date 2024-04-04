Боец медвзвода рассказал о последствиях прилета по Донецку Боец медвзвода: пожилая женщина пострадала после прилета по Донецку

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Пожилая женщина получила два осколочных ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Куйбышевскому району Донецка, сообщил NEWS.ru военнослужащий медицинского взвода. Он рассказал, что медбригада оказала пострадавшей помощь и отвезла ее своими силами больницу.

Мы подъехали к пострадавшему дому по другому делу и уже собирались уезжать, и тут прямиком через наши головы падает снаряд. Я вижу отчетливо прилет, сразу говорю товарищу, мол, бери аптечку, пойдем смотреть пострадавших. Подходим к этому дому, сразу спросили, есть ли пострадавшие, ответили, что есть. Мы поднялись на этаж, где лежала эта бабушка — два осколочных ранения, — рассказал он.

Боец медвзвода отметил, что встретил скорую на полпути к больнице. По его словам, медики добрались до места происшествия спустя 20–30 минут, хотя дорога занимает 10–15 минут.

Жительница Куйбышевского района Донецка Наталья уточнила, что услышала прилет в жилой дом в районе 09:00 — 09:30 утра. В этот момент женщина находилась на работе.

Я живу в нескольких остановках от места, где случился прилет сегодня. В этот момент была уже на работе, тоже рядом. В 9:00 — 9:30 раздался глухой звук прилета. Было ясно, что прилет. Из переклички узнала, что случилось, — пояснила она.

Следственный комитет России ранее сообщил, что расследует новый факт обстрела ВСУ территории Донецка. По данным ведомства, в результате атаки одна мирная жительница погибла, еще три женщины получили ранения. По данным СМИ, также в результате удара погиб один пенсионер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам главы региона, водитель в результате взрыва не пострадал.