Боец ДНР рассказал, чем кормят в плену на Украине Рядовой НМ ДНР Лебеденко: пленных на Украине кормили испорченным картофелем

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Рядовой народной милиции ДНР Станислав Лебеденко заявил РИА Новости, что заключенных россиян кормят испорченным картофелем. По словам народного милиционера, об этом самому ему рассказали российские контрактники, которых он встретил во время обмена.

Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось, — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что рабочий день российских военнопленных продолжается от 12 до 14 часов. Подъем происходит в шесть утра, отбой — ближе к ночи.

То есть и 12, 13, 14 часов можно было спокойно провести на работе, — подсчитал боец.

Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел в начале ноября. Российская сторона вернула 107 военнослужащих, включая бойцов подразделений ЛНР и ДНР.

Ранее освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестокости, с которой сотрудники СБУ обращаются с военнопленными. По его словам, они очень часто прибегают к физическому насилию. В частности, Клинов сообщил о так называемом «крымском загаре». Так в плену называют сильный удар по спине, после которого на теле остается гематома.

В свою очередь омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие НМ ДНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Она обвинила Киев в том, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях.