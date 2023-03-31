Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об оборонявших Артемовск иностранных наемниках Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об оборонявших Артемовск наемниках из Грузии и Польши

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Артемовск с южных окраин совместно с украинскими военными обороняли иностранные наемники, прибывшие из Польши и Грузии, рассказал РИА Новости боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, отличительной чертой таких бойцов стала черная форма.

Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины, — сказал боец.

Он добавил, что ВСУ обладали преимуществами в высотах и укреплениях, однако бойцам «Вагнера» удалось найти лазейку. По словам штурмовика, они вывели противника из укрепрайона, где у него были подготовлены блиндажи и места для пулеметов и из которого хорошо просматривались российские позиции.

Штурмовики также рассказали, что повысилась активность в небе, однако «птичкам» не дают летать бойцы, которые следят за поднимающимися в небо беспилотниками и наносят по ним удары.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» крепко уперлись лбом в передовые части гарнизона ВСУ в Артемовске. Он добавил, что взятие города — вопрос времени, поскольку ВСУ не могут его деблокировать из-за обстрелов российской артиллерии и авиации.