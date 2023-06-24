Боец ЧВК «Вагнер» открыл огонь по зданию в Ростове-на-Дону

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» открыл стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону, передает RT. На опубликованном видео видно, что «музыкант» вероятно пытался прострелить замок, чтобы попасть в помещение.

Вблизи места событий находились мирные жители. Услышав звуки выстрелов, ростовчане в панике начали убегать с места стрельбы.

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В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на его границах возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов-на-Дону.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по региону. Принимаются меря для обеспечения безопасности населения. В связи с этим он рекомендовал жителям оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 24 июня заявил, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации в РФ.