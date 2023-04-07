Боец ЧВК «Вагнер»: Киев бросает своих мобилизованных на убой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

При отступлении ВСУ из Артемовска украинская сторона бросает своих мобилизованных на убой, они становятся прикрытием для отвода подразделений, их держат под артиллерийским огнем, рассказал «Известиям» боец ЧВК «Вагнер». По его словам, мощная огневая поддержка штурмовых групп и хорошая координация позволили российским силам занять центральную и восточную часть Бахмута (украинское название города).

После начала отступления они бросали мобилизованных, оставляли их без связи, только с маленькими радиостанциями, которые никуда не добивают. Просто, грубо говоря, бросали их на мясо, на убой, — рассказал боец.

Он сообщил, что бои в Артемовске были тяжелыми. Сначала ВСУ «цеплялись за каждую постройку». В боях за Бахмут участвовали наемники и более-менее подготовленные формирования, добавил он.

Ранее военный политолог Олег Иванников заявил, что Вооруженные силы Украины попытаются создать очаги напряженности на российских границах — в Белгородской и Брянской областях. Они нужны Украине, чтобы информационно отвлечь от поражения в Артемовске, отметил подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО.

Эксперт предупредил, что Украина начнет массово посылать дроны на территории российских областей и запускать туда диверсионно-разведывательные группы.