Боец Бибер погиб под Артемовском: при чем тут Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Grey Zone сообщил, что в боях под Артемовском погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер. По его информации, военнослужащий отражал атаку Вооруженных сил Украины и получил смертельное ранение. Чем известен этот боец и когда его представил бизнесмен Евгений Пригожин?

Кто такой Бибер

Бибер, как отмечает издание, был командиром одного из штурмовых отделений «вагнеровцев». У него были внутренние медали «музыкантов»: «Окопный крест» и медаль «За участие в Бахмутской мясорубке».

Боец «Вагнера» имел большой боевой опыт. Он прошел войну в Чечне и принимал непосредственное участие в штурме Грозного.

Когда Евгений Пригожин представил Бибера

Свою известность боец ЧВК «Вагнера» получил 25 мая 2023 года. Тогда Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил о планах «музыкантов» перебазироваться в тыловые лагеря. Он также сообщил, что оставляет «в помощь российской армии» двух военнослужащих с позывными Бибер и Долик.

«Все думают, как мы победили. Повлияло два фактора! Два человека, которых мы оставляем. Бибер и Долик. Как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Все, если что, они вместе с ними», — сказал тогда Пригожин.

Новость о смерти Бибера появилась через несколько дней после крушения самолета Embraer Legacy, на борту которого, как сообщает Росавиация, находился Евгений Пригожин.

Куда летел самолет Евгения Пригожина 23 августа

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул недалеко от села Куженкино вечером 23 августа. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью.

В Росавиации сообщили, что на борту самолета, кроме Пригожина, также был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов, а также четыре предполагаемых телохранителя Пригожина — Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. По данным МЧС, все, кто был на борту, погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Среди причин падения борта рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Для установления личностей погибших на борту самолета проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Опознали ли тело Пригожина?

Издание «Фонтанка» пишет, что тело бизнесмена было опознано среди трупов авиакатастрофы по косвенным признакам. Тем не менее судмедэкспертиза скажет точно, Пригожин это или нет.

Командир ЧВК «Вагнер», по информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» опознал тело Пригожина — главной приметой стало отсутствие фаланги пальца.

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