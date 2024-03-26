Боец «Азова» получил пожизненное наказание в ДНР Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку «азовца» за расстрел в Мариуполе

Фото: СК РФ

Владислав Сыгыс

Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы бойца украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владислава Сыгыса, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, мужчина расстрелял мирных жителей в Мариуполе.

На основании доказательств, собранных военными следственными органами СКР, Верховным Судом ДНР вынесен приговор солдату Владиславу Сыгысу (позывной «Коллапс»), — заявили в СК РФ.

Следствие установило, что когда «азовец» находился в патруле, он обнаружил двух гражданских рядом с охраняемой территорией. Он начал стрелять по ним из автомата. Оба мужчины скончались на месте. Сыгыс был признан виновным в жестоком обращении с гражданскими, применении запрещенных средств и методов, а также в убийстве двух лиц.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам десять участников украинского националистического полка «Азов». Военнослужащих признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением. В 2022 году они из минометов VZ-82 обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя.