Боец «Ахмата» сравнил работу украинских и российских дронов Боец «Ахмата»: ВСУ уступают россиянам в работе с беспилотниками в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия уступает России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами, рассказал РИА Новости боец Аид отряда «Охотника» спецназа «Ахмат». Собеседник агентства отметил, что российские военнослужащие не останавливаются на достигнутых успехах и активно осваивают изготовление FPV (дронов-камикадзе) на курсах учебной подготовки.

Будущее — за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо, — отметил собеседник агентства.

Ранее боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск рассказал, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) в паре с артиллерией при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой. По его словам, сначала в блиндаж отправляют снаряд, потом покидающую укрытие пехоту противника уничтожают артиллеристы с помощью БПЛА и минометов. Такая схема демонстрирует высокую эффективность.

В Сети уже появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по пунктам дислокации противника. Бойцы «Сибири» нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж.