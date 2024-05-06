«Как к стоматологу сходить»: бодибилдер лег под нож ради уменьшения груди В Екатеринбурге спортсмен с гинекомастией уменьшил грудь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 34-летний фитнес-тренер Дмитрий Силантьев удалил грудь, сообщает E1.RU. Молодому человеку диагностировали гинекомастию в возрасте 14-15 лет — молочные железы были увеличены нехарактерно для типичной мужской анатомии. Занятия в тренажерном зале тоже не привели к нужному варианту.

Я был в сознании. Тебе там что-то режут, а ты абсолютно этого не замечаешь. Я чувствовал укол, а дальше лежал и ждал, пока профессионалы сделают свое дело. Сама операция заняла около полутора часов. Оказалось, что обе железы были увеличены, но визуально это было заметно только с одной стороны, — вспоминает Дмитрий.

По словам спортсмена, чтобы решить проблему, он отказался от адвокатской карьеры — променял офис на профессию тренера. Знакомые его не отговаривали от операции, поскольку некоторые тоже приходили к этому методу. Не у всех это завершалось благополучно. У кого-то оставались шрамы, а кто-то терял много крови.

В итоге мне посоветовали врача — отличный специалист, который всё рассказал и объяснил, что сама операция недолгая и это ничуть не страшнее, чем просто сходить к стоматологу, — объяснил фитнес-тренер.

Ранее москвичке удалили обе груди вместо одной, убедив ее обезопасить себя от рака и приведя в пример актрису Анджелину Джоли. В итоге 47-летняя женщина обратилась с заявлением в СК РФ и намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность», а также возмещения компенсации.